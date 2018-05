Politie zet zwaar geschut in om massale vechtpartij tussen migranten op te breken

Themabeeld: de politie zette onder meer een waterkanon in om de vechtpartij in Spy op te breken. Foto: Belga

De politie is in de nacht van dinsdag op woensdag in groten getale en met zwaar geschut naar een parking langs de E42 uitgerukt om een vechtpartij tussen zo’n 70 migranten te stoppen. De vechtersbazen waren onder meer gewapend met honkbalknuppels, messen en zelfs een zaag.

Omstreeks 02.00 uur dinsdagnacht kwam bij de politie een melding binnen over een vechtpartij tussen migranten op de parking langs de E42 ter hoogte van Spy (Namen). Aanvankelijk gingen twee agenten een kijkje nemen, maar eenmaal ter plaatse schakelden ze meteen versterking in, meldt Sudinfo. Bij de vechtpartij waren namelijk maar liefst zo’n 70 migranten betrokken. Sommige van hen waren gewapend met honkbalknuppels, messen en zelfs een zaag.

Grote operatie

De politie stuurde daarop circa 50 agenten van verschillende politiezones naar de parking. Ook werden er een waterkanon en een helikopter ingezet. Bij aankomst van de troepenmacht namen de migranten de benen naar nabijgelegen velden.

Gewonden

Er vielen uiteindelijk vijf gewonden, waarvan twee ernstig, schrijft L’Avenir. Het is niet duidelijk of zij bij de vechtpartij of de politie-interventie gewond raakten. Veertien personen werden opgepakt.

In één van de velden nabij de parking is een migrantenkamp. Daar komen ze samen om ’s nachts naar de parking te gaan en in vrachtwagens richting het Verenigd Koninkrijk proberen te geraken.