Spits van wereldklasse ‘on the move’: Lewandowski dient transferverzoek in bij Bayern, manager legt uit waarom

De zomertransfermarkt is nog niet eens goed begonnen of er is al een transfer van wereldformaat op til. Robert Lewandowski, door sommigen aanzien als de beste spits ter wereld, heeft Bayern München laten weten dat hij weg wil.

Pini Zahavi, sinds dit jaar de manager van de Poolse international, maakte de intenties van zijn cliënt duidelijk in een interview met BILD. “Robert voelt dat hij een verandering en een nieuwe uitdaging in zijn loopbaan nodig heeft. De directie van Bayern is daarvan reeds op de hoogte gesteld. Zij hebben ook een geweldige carrière gehad, dus zij zouden de situatie van Robert moeten begrijpen.”

Lewandowski werd de voorbije maanden al gelinkt aan een transfer. Volgens BILD zijn vooral PSG en Manchester United geïnteresseerd. Het vaker genoemde Real Madrid zou dat niet zijn. “Het gaat Robert niet om geld of een specifieke club, want iedereen wil de beste spits ter wereld in zijn ploeg hebben”, voegde Zahavi er nog aan toe.