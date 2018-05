Leiders van morgen: een MBA op de werkvloer

Voor een managementopleiding kun je als young graduate naar een van de vele universiteiten en business schools in binnen- en buitenland. Al bieden steeds meer bedrijven zelf ook iets dergelijks aan. “Ik wilde mijn carrière zo snel mogelijk in gang trappen”, vertelt Nicola Volpi, die in ons land werkt via een managementprogramma van Mars, bekend van M&M’s en Uncle Ben’s.

“Wij noemen dit project vaak een live MBA (Master in Business Administration, n.v.d.r.). De geselecteerden krijgen een praktijkopleiding in businessmanagement.” Aan het woord is Aiste Zumariene (42), afkomstig uit Litouwen. Ze is graduate program & talent manager voor Multisales in het zogenaamde MLE-programma bij Mars, als multinational bekend van onder andere chocolade (Mars, Snickers, M&M’s, …), rijst (Uncle Ben’s) en dierenvoeding (Whiskas, Pedigree,...).

Jong en ambitieus

MLE staat voor Mars Leadership Experience, waarbij jonge ambitieuze mensen, die dromen van een internationale carrière, de kans krijgen om zich in het veld op te werken tot de leiders van morgen. Het MLE-programma loopt drie jaar. De deelnemers oefenen elk jaar een andere functie in een andere branche uit om hun functionele, technische als leiderschapskwaliteiten aan te scherpen én vervolgens te kunnen doorstromen in het bedrijf.

De bedoeling is dat geselecteerden gevormd worden om (van in het begin) hun stempel te drukken op de koers die Mars vaart. Daarom krijgen ze onmiddellijk de nodige verantwoordelijkheden, vrijheid en steun van een mentor, buddy’s en collega’s. “Door hen delen van de jobs te laten uitoefenen waarin ze later willen en kunnen terechtkomen, wordt veel ervaring en kennis opgedaan”, stelt Aiste Zumariene, die dit programma anderhalf jaar leidt.

Selectieprocedure

Via een selectieprocedure worden jaarlijks twaalf deelnemers gekozen. Eén per unit, verspreid over 53 verschillende Europese en Zuid-Afrikaanse landen waar Mars operatief is in Multisales. “We zoeken naar kandidaten met een bachelor of een master, die onder meer flexibel, nieuwsgierig en ambitieus zijn en openstaan voor uitdagingen en groei. Ze moeten willen leiden en vloeiend Engels spreken”, stelt ze. “Kandidaten moeten zich registreren. Is hun profiel interessant, dan volgen een onlinetest en verschillende interviews. Belangrijk is dat niet alleen wij de kandidaat kiezen, maar dat hij of zij ook voor ons kiest als bedrijf.”

In elk van de drie jaar wordt de MLE-deelnemer dus in een ander land, een andere functie en een specifieke bedrijfstak geplaatst. “Dit om een zo breed mogelijk pallet aan kennis en skills aan te leren”, aldus Zumariene. Maar even belangrijk als de bedrijfskennis, is de zelfkennis. “Door elk jaar in een volledig andere omgeving te werken leer je veel over jezelf, maar ook over verschillende culturen.”

Zwitserland

“In mijn eerste jaar ben ik aan de slag gegaan als een finance trade analist, in mijn tweede jaar als marketing accelerator en in mijn derde jaar als sales effectiveness manager”, vertelt Loïc Labeeu (26), afkomstig uit België en key account manager voor Mars Multisales in Zwitserland. Hij werkt intussen 3,5 jaar bij Mars, waarvan hij drie jaar in het MLE-programma doorbracht. Hij is enthousiast over dit initiatief. “Ik heb zowel in Groot-Brittannië, Oost-Europa als Zwitserland gewerkt. De drie zijn niet met elkaar te vergelijken. Het is dus telkens aanpassen.”

De beste manier om te leren is, volgens hem, door de geboden verantwoordelijkheden te nemen. “Persoonlijk heb ik geleerd niet alle druk op mezelf te nemen, maar anderen te durven betrekken in je project. Verantwoordelijkheid begint en eindigt bij jezelf. Ook als je jong bent”, stelt hij. “In mijn derde project heb ik voor moeilijke keuzes gestaan en heb ik geleerd dat je ook knopen moet durven door te hakken. Goed leiderschap betekent voor mij dat je ervoor zorgt dat mensen meer willen leren en bereiken dan dat ze op voorhand dachten.”

>

>

>