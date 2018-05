Deelnemer Britain’s Got Talent stikt bijna tijdens huiveringwekkende act

Tijdens een live-uitzending van Britain’s Got Talent heeft ontsnappingskunstenaar Matt Johnson (43) de jury en het publiek de stuipen op het lijf gejaagd. En zichzelf allicht ook, want pas na ruim twee minuten kon hij zijn hoofd bevrijden uit een glazen box met water. Naar eigen zeggen was Johnson “bijna verdronken”.

Voor de halve finale van de populaire Britse talentenjacht sloot Matt Johnson zich geboeid op in een stalen harnas en liet hij een glazen box rond zijn hoofd plaatsen, waarin vervolgens water werd gegoten. Alles was stevig vastgemaakt met hangsloten. Johnson moest zich eerst van de handboeien ontdoen, dan het slot van het harnas openmaken en vervolgens de twee sloten van de glazen box openen om zichzelf te bevrijden.

Voor hij aan zijn stunt begon, waarschuwde Johnson de jury en het publiek dat zijn stunt “de hel op aarde” zou zijn en dat de “kans dat hij zou sterven groot was”. Toen de timer over 1 minuut 45 seconden ging, gingen leden van het medische team vlakbij het podium klaarstaan om te helpen. Johnson gaf met handbewegingen aan dat hij hulp nodig had, waarop ze toesnelden en hem een ijzeren staaf in de handen stopten.

Uiteindelijk kon hij zichzelf bevrijden met een stalen staaf na 2 minuten 21 seconden, tot grote opluchting van het publiek en de jury. “Ik hield mijn adem mee in met jou, dus ik was bijna zelf gestorven”, zei jurylid Amanda Holden.

Johnson was in Britain’s Got Talent niet aan zijn proefstuk toe. Bij zijn eerste auditie in de talentenshow kwam hij al eerder in de problemen en was hij naar eigen zeggen “bijna verdronken”. Hij zat geboeid in een vat met water, waar hij eerst zijn handen moest losmaken en daarna tussen twintig sleutels op zoek moest naar de juiste om het slot rond zijn nek mee te openen. Zijn act zou anderhalve minuut duren. Uiteindelijk wist hij zichzelf pas na twee minuten en tien seconden te bevrijden. Cowell was toen al rechtgestaan, alsof hij klaar stond om de act stop te zetten.

Met die act ging hij nog door naar de volgende ronde, maar zijn jongste spectaculaire poging was tevergeefs: het publiek gaf hem geen plaats in de finale.