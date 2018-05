Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Loop dan eens achter een bol kaas aan

Naar jaarlijkse gewoonte werd maandag op de Cooper’s Hill in het Britse Gloucestershire de wedstrijd ‘kaasrollen’ gehouden. De deelnemers rollen dan, net zoals een bol kaas, van de berg die maar liefst 200 meter lang is.

De bedoeling van de wedstrijd is simpel. Vanaf de top van de Cooper’s Hill wordt een Double Gloucester kaas gerold. De 25 deelnemers moeten er dan zo snel mogelijk achter aan om de kaas te vangen. Althans, zo staat het op papier. In de praktijk kon nog nooit iemand de kaas vangen want het product heeft één seconde voorsprong en kan snelheden halen tot 112 km/ uur. De eerste persoon die de finish onderaan de heuvel passeert, is dus gewonnen.

Voor de rest zijn er geen regels en daarom gaat het er vaak hevig aan toe. Meestal raken een flink aantal deelnemers verwond waardoor het officiële evenement in 2010 besloot om het niet meer te organiseren. Sindsdien worden er wel nog officieuze wedstrijden georganiseerd waar mensen van over de hele wereld naartoe komen.

De winnaar dit jaar was Chris Anderson die de bol kaas al voor de 22ste keer in veertien jaar mee naar huis mocht nemen.