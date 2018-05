Politievakbond na aanslag Luik: “Er volgen acties als respect voor politie niet terugkeert”

Het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) heeft woensdag voor de start van het onderhandelingscomité van de politie met de afgevaardigde van de minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat het na de aanval in Luik dringend aanstuurt op een overleg met de bevoegde ministers. “Als er geen beterschap komt, zullen er ongetwijfeld acties volgen. We zijn het moe”, zegt Carlo Medo, nationaal voorzitter van NSPV.

“We merken gewoon al een aantal jaren dat geweld tegen politie toeneemt en de politie de pispaal is geworden van de maatschappij”, zegt Carlo Medo, nationaal voorzitter van de bond NSPV. Er werd beloofd om het tekort van 3.000 agenten op te vullen, maar het water staat de politie al te lang aan de lippen. “Wij willen heel snel een overleg en een lijst van de maatregelen die genomen zijn om het politiewerk veilig en aantrekkelijk te maken. We proberen sereen te blijven, maar de woede is enorm”, merkt Medo op.

De politiebond Sypol is voorstander van een nieuwe onderzoekscommissie die moet aantonen wat er fout liep in Luik. Voor de NSPV is dat geen vereiste.

“We zijn het idee van een onderzoekscommissie niet ongenegen, maar dan wel op de voorwaarde dat er iets met de resultaten gebeurt. Er zijn verschillende rapporten die worden geschreven, maar dat moet ook in uitvoering gebracht worden”, stelt Medo

“Ik heb ook andere collega’s gehoord over voorstellen rond het penitentiair verlof, maar dat is volgens mij niet aan de orde voor een politievakbond. Er zijn andere instanties die daar al jaren mee bezig zijn en die de hand in eigen boezem moeten steken”, zegt Medo.

“Acties als respect niet terugkeert”

“Ik heb nog nooit meer woede gezien en in mijn mailbox gekregen dan gisteren. Het signaal is simpel: stop met de blabla en zorg ervoor dat er eindelijk iets gedaan wordt voor de politie”, zegt Medo. De bond merkt dat een deel van de onveiligheid een maatschappelijk verband heeft. De mensen in de straat respecteren de veiligheidsdiensten niet meer.

“De politieagenten hebben het gevoel dat ze zelf niet meer veilig zijn”, stelt Medo. “Brandweermannen worden bekogeld met stenen en politieagenten worden belaagd als ze iemand uit het verkeer halen. Dat is hallucinant. De politie op straat voelt zich niet beschermd door haar eigen regering, omdat er geen echte signalen komen.”

De agenten zijn doodop en dat gevoel leeft bij NSPV al sinds de aanslag op Charlie Hebdo. “We zijn nu al maanden een debat aan het voeren over het feit of politieagent een zwaar beroep is. Stop daar nu eens mee en trek je ogen open. Dinsdag hadden we in een vingerknip de vlam in de pan kunnen steken. In West-Vlaanderen en Limburg stonden mensen klaar naar Luik te trekken”, verklaart Medo.