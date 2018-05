Minister Geens (CD&V): “Ik voel me verantwoordelijk, dit eist een gewetensonderzoek van mijn kant”

Na de schietpartij in Luik zegt Minister Geens (CD&V) zich verantwoordelijk te voelen “omdat ik verantwoordelijk ben voor de gevangenissen”. Ook gaat hij onderzoeken of de schutter man met penitentiair verlof had mogen gaan. “Het is een interpellerende vraag”, vertelt hij woensdagochtend aan RTBF.

“Ik voel me bovenal verantwoordelijk omdat ik de verantwoordelijkheid draag over het Belgische gevangeniswezen. Had deze man mogen vrijkomen in het kader van het penitentiair verlof? Het is een interpellerende vraag en die verdient een gewetensonderzoek van mijn kant”, aldus de minister. “Het gevangeniswezen heeft enkele uren na de moordpartij laten weten dat de verdachte niet voorkwam in databanken met gevaarlijke individuen. Die beslissing is indertijd correct genomen.”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil het debat over de normale penitentiaire verloven, waarop de gedetineerden aan het einde van hun straf recht hebben, liever niet heropenen. De liberale politievakbond VSOA pleitte er dinsdag al voor om het hele systeem van penitentiaire verloven en uitgaansvergunningen te herbekijken.

“Voor de normale penitentiaire verloven, zoals dit hier, zou ik het debat niet willen heropenen. Dit zal mensen zonder hoop naar de gevangenis sturen, want ze bereiden zich voor op het einde van hun straf en hopen zich aan het maatschappelijke klimaat te kunnen aanpassen. Het zou echt moeilijk zijn moesten we deze maatregel niet langer hebben zitten in onze valies met maatregelen die we ten aanzien van langgestraften kunnen nemen.”