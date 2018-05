LIVE. Persconferentie federaal parket: “Onderzoek moet uitwijzen of dader alleen handelde”

Het federaal parket geeft woensdag omstreeks 10.30 uur een persconferentie over de schietpartij in Luik. Volg het hier live.

Tijdens de persconferentie herhaalde het federaal parket de feiten. De feiten worden gekwalificeerd als “terroristische moord” en “poging tot terroristische moord”. Een onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, werd aangesteld. Die beval een autopsie op de dodelijke slachtoffers evenals een toxicologisch onderzoek bij de dader. Eén van de centrale onderzoeksvragen is of de schutter alleen handelde.

Het parket gaf nog een nieuw detail vrij: nadat hij op de eerste wagen schoot en daarbij een student dodelijk verwonde, nam hij nog een andere personenwagen onder vuur.

Het parket gaat uit van terroristische motieven en heeft hiervoor drie aanwijzingen:

De manier waarop de schutter handelde, doet sterk denken aan de modus operandi van ISIS-video’s die circuleren op internet.

van ISIS-video’s die circuleren op internet. De dader riep tijdens de aanslag verschillende malen ‘Allahu Akbar’.

Veiligheidsdiensten bevestigen dat de schutter in 2016 en begin 2017 wel degelijk contact had met geradicaliseerde individuen.

Voorts zijn er in het onderzoek nog geen mensen aangehouden. Of zijn familie al verhoord werd wenst het parket geen commentaar te geven.

