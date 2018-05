Jambon onder indruk van islamitische poetsvrouw: “Ingepraat op terrorist en erger voorkomen”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft lof voor de moed die de poetsvrouw, die dinsdag door de schutter in Luik een tijdje gegijzeld werd, aan de dag heeft gelegd. Een aantal bronnen zeggen dat deze moslimvrouw op de dader heeft ingepraat en misschien wel erger in de school heeft voorkomen.

Jambon heeft de vrouw samen met de koning en premier Charles Michel dinsdag bezocht in het ziekenhuis, waar ze in shocktoestand was opgenomen.

“Ik was onder de indruk van het gesprek dat ze met de terrorist heeft gevoerd. Ze is zeer moedig geweest en heeft misschien meer slachtoffers in de school kunnen voorkomen”, zei Jambon woensdag op Bel-RTL.

