Videoref kan rode kaart aanbevelen op WK: “We gaan er niet van uit dat dit vaak zal gebeuren”

Scheidsrechters kunnen op het WK voetbal rode kaarten uitdelen op basis van waarnemingen van de videoarbiter (VAR). Dat zegt David Elleray, technisch directeur van de internationale spelregelcommissie IFAB, in The Times.

“Als er iets is gebeurd op een plek waar de bal niet is en het alsnog onder aandacht komt van de VAR of diens assistent, dan kan hij de scheidsrechter informeren. Die kan de speler dan van het veld sturen ook al is er al enige tijd verstreken”, aldus Elleray.

“We gaan er niet van uit dat dit vaak zal gebeuren, het gaat ook alleen om zeer zware overtredingen”, zegt Elleray.

Het WK in Rusland, dat op 14 juni begint, is het eerste WK waar wordt gewerkt met videoarbitrage.