Lange files om rouwregister op Luikse stadhuis te tekenen, dus opent stad een tweede

Het rouwregister dat in het stadhuis van Luik om 10 uur is geopend na de dodelijke schietpartij dinsdag in de stad, kent een zodanig succes dat de stad sinds 13 uur een tweede register heeft geopend om lange files te vermijden. De schietpartij maakte drie slachtoffers: politieagentes Soraya Belkacemi en Lucile Garcia, en Cyril Vangriecken.