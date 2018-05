Batshuayi over het verschil tussen Martinez en Wilmots, en waarom de Rode Duivels gaan scoren op het WK

De Rode Duivels zijn in Tubeke begonnen aan het voorbereiding op het WK in Rusland. Zaterdag volgt een eerste test met een oefeninterland tegen Portugal. Michy Batshuayi lijkt zeker van zijn plek op het vliegtuig naar Rusland en schat bondscoach Roberto Martinez hoog in.

Eind vorige week sprak ‘Batsman’ de pers toe in Tubeke. Hij gaf toen toe dat hij “schrik en veel pijn” had toen hij zich blesseerde bij Borussia Dortmund. “Ik heb veel opgeofferd en hard gewerkt om hier vandaag te staan. Het enige wat ik nu nog moet doen is spelen. En goals maken”, klonk het bij de spits.

Deze week staat Batshuayi in Sport/Voetbalmagazine. In het interview legt hij uit waarom hij gelooft in de kansen van de Rode Duivels en looft hij bondscoach Roberto Martinez.

“We moeten maar eens tonen waarom we de ‘gouden generatie’ genoemd worden”, aldus Batshuayi. “Op het EK werden we gewipt door een goed Wales. In Rusland wil ik niet opnieuw met het gevoel achterblijven dat we geklopt werden door een ploeg die qua intrinsieke kwaliteiten niet in de buurt van België komt. Zowel bij Chelsea als bij Dortmund zijn de spelers onder de indruk van ons potentieel. Ze zien dat alle posities, van de doelman tot de aanvalslinie, sterk bezet zijn. Daarmee dwing je ontzag af.”

“We zijn overtuigd dat we iets kunnen neerzetten op dit WK. En weet je waarom? Omdat veel spelers na het WK zullen afhaken. Het is voor die jongens de laatste kans om te schitteren. Ik heb veel respect voor Roberto Martinez. Ik denk dat Martinez op tactisch vlak iets scherper uit de hoek kan komen dan Wilmots. Als hij met iets niet akkoord gaat, dan zal hij ook niet twijfelen. Hij heeft veel persoonlijkheid. Ik zou zeggen: hij is de goede coach op het goede moment. Daar ben ik honderd procent van overtuigd.”