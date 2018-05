Wereldprimeur voor Eindhoven met eerste woningen die uit een 3D-printer komen: “Baanbrekende innovatie”

In het Nederlandse Eindhoven komen volgend jaar een aantal unieke woningen te staan. Het gaat om de eerste bewoonbare betonnen huizen die door een 3D-printer zijn gemaakt.

Aanvankelijk komen er vijf van dergelijke unieke woningen te staan in de Eindhovense wijk Meerhoven, meldt NU.nl. Ze worden echter niet tegelijk gebouwd, zodat er bij het laatste huis meer expertise is. Het is een project van de gemeente Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven en de bedrijven Van Wijnen, Vesteda, Saint-Gobain Weber Beamix en Witteveen+Bos.

Wereldprimeur

Volgens de bouwers gaat het om een wereldprimeur, aangezien er nog nooit een huis is gemaakt met een 3D-printer dat bewoonbaar is en aan alle bouwschriften voldoet. Er zijn wel al woningen uit een 3D-printer komen rollen, maar die mogen niet bewoond worden.

Het project kreeg de naam Milestone. Die is niet zomaar gekozen. Het ontwerp -van architectenbureau Houben/Van Mierlo- is namelijk geïnspireerd op zwerfkeien in een groen landschap. De woningen hebben van buiten opvallende ronde vormen, maar van binnen gewoon rechte muren.

Het eerste huis zal enkel een gelijkvloers hebben, terwijl de vijfde woning uit drie verdiepingen moet bestaan en op locatie moet worden gebouwd.

Baanbrekende innovatie

De betrokken partijen spreken van een “baanbrekende innovatie die voor opschudding kan zorgen in de (woning)bouwsector”. De gebruikte 3D-printer kan maatwerk afleveren, klinkt het verder. Het apparaat kan eenvoudig vormen maken, die zeer arbeidsintensief zouden zijn voor de traditionele manier van bouwen. Daarnaast gaat het sneller en is het milieuvriendelijker.