Een van ’s werelds rijkste zakenmannen wil nieuw Brexit-referendum (en gewoonlijk krijgt hij wat hij wil)

Supermiljonair George Soros lanceert begin juni een nieuwe campagne om een tweede Brexit-referendum op te starten. Meer zelfs, hij wil de Britten binnen het jaar opnieuw laten stemmen, niet tegen maar net vóór hun EU-lidmaatschap. Volgens de 87-jarige filantroop is het namelijk de enige manier om het Verenigd Koninkrijk te redden. En het verleden leert ons: als Soros iets wil, krijgt hij het meestal ook …

George Soros is niet enkel een van de rijkste mensen ter wereld, hij is ook een groots filantroop: zo investeerde hij al miljarden dollars in goede doelen. Meer dan eens gingen die gepaard met een politieke overtuiging, zoals zijn Open Society Foundations met onder meer studiebeurzen voor zwarte Zuid-Afrikanen die onder het apartheidsregime leefden of kansarme jongeren uit de Roma-gemeenschap. Soros die vandaag 87 jaar oud is, laat zijn strijdlust duidelijk niet beperken door zijn gezegende leeftijd: dinsdag stelde hij de nieuwe campagne van ‘Best for Britain’ voor. De organisatie wil de Britten ervan overtuigen een nieuw Brexit-referendum te starten en deze keer vóór het EU-lidmaatschap te stemmen.

Geen Brexit is revolutionair

Volgens de miljardair is het vooruitzicht van een definitieve scheiding van Brussel vandaag net een extra kracht om de Britten te overtuigen van het belang van het EU-lidmaatschap. Soros schuwt daarbij geen grote woorden: “De Brexit is een schadelijk proces voor beide kanten. Een scheiding zal een lang proces zijn en waarschijnlijk meer dan vijf jaar in beslag nemen. Vijf jaar is een eeuwigheid in de politiek, vooral in revolutionaire tijden als vandaag. Als de Britten van gedacht veranderen, zou dat passen in de huidige, revolutionaire tijdgeest.”

In zijn toespraak op dinsdag zei Soros dat de ‘Best of Britain’-campagne, die naar verwachting op 8 juni zal starten, al miljoenen ponden aan giften heeft aangetrokken. Bovendien zou de campagne al tal van parlementsleden overtuigd hebben om niet te stemmen voor de finale Brexit-deal van premier Theresa May.

George Soros gelooft dat Europa in een nieuwe existentiële crisis zit. Foto: Anadolu Agency

Nieuwe financiële crisis

Soros benadrukt tegelijkertijd ook dat het wel de Britten zijn die hierover moeten beslissen. “Uiteindelijk is het aan het Britse volk om te beslissen wat ze willen doen”, klonk het. “Maar het zou echter beter zijn om dat snel te doen. En dat is het doel van de ‘Best for Britain’-campagne. De organisatie vocht voor en won uiteindelijk een belangrijke parlementaire stemming die de mogelijkheid om bij Europa te blijven in stand houdt.”

De miljardair zegt daarbij dat het niet enkel goed zou zijn voor Groot-Brittannië, maar ook voor Europa. “Als de Brexit ontbonden wordt, zal er geen moeilijk te vullen gat in de Europese begroting gecreëerd worden.” Soros vreest dat de EU op weg is naar een nieuwe grote financiële crisis, veroorzaakt door soberheid en populistische politieke partijen die van plan zijn het sterke blok uit elkaar te drijven.

Toen de financiële markten eerder deze week in paniek raakten tijdens een uitdijende politieke crisis in Italië, zei Soros nog dat de EU haar weg volledig kwijt was sinds de kredietcrisis van 2008 en zelfs een radicale transformatie nodig heeft om te overleven. “De EU bevindt zich in een existentiële crisis. Alles wat fout kan gaan, is fout gegaan “, aldus Soros. “Maar dat is ook het ideale moment voor Europa om zichzelf te hervormen en de weg glad te strijken voor het Verenigd Koninkrijk, dat in de EU moet blijven.”

Een ander Europa

“De economische argumenten om lid te blijven van de EU zijn sterk, maar het zal tijd kosten om ze te geloven,” besluit Soros. “In die tijd moet de EU zichzelf transformeren in een vereniging waar landen als Groot-Brittannië zich bij willen aansluiten om hun eigen politieke zaak te versterken. Zo’n Europa zou op twee belangrijke punten verschillen van de huidige regelingen: ten eerste zou het een duidelijk onderscheid maken tussen de Europese Unie en de eurozone, ten tweede moet het erkennen dat de euro ook nog veel onopgeloste problemen kent en de Europese Unie niet mag vernietigen.”

Of Soros pleidooi effect zal hebben? In het verleden slaagde de miljardair er al vaker in zijn zin door te drijven, niet in het minst omdat hij er niet voor terugdeinst het grote geld in te zetten. Speculanten als Soros worden dan ook vaak beschouwd als onzichtbare financiële grootheden met een te gevaarlijke en te grote macht.