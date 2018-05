Dopingcontrole houdt Fellaini (even) van trainingsveld Rode Duivels, Kompany opvallendste afwezige

De Rode Duivels kregen woensdagochtend het bezoek van de dopingcontroleurs van ONAD, het Waals-Brusselse antidopingagentschap. Daardoor begon de training met wat vertraging voor enkele spelers. Marouane Fellaini was er zelfs nog niet toen het eerste kwartier – open voor de pers – was afgelopen.

Zes spelers werden deze ochtend voor de training onderworpen aan een dopingcontrole: Toby Alderweireld, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Marouane Fellaini, Dries Mertens en Thomas Meunier. Alderweireld, Carrasco en Chadli arriveerden daardoor wat later dan de rest op het oefenveld. Van Marouane Fellaini was zelfs nog geen spoor toen de pers naar binnen werd gestuurd. Zijn plas duurde blijkbaar wat langer.

Kompany traint individueel

Maar de opvallendste afwezige op de training was Vincent Kompany. De verdediger van Manchester City werkte een individuele training af, net als Marouane Fellaini, Thomas Vermaelen en Axel Witsel. Simon Mignolet geniet nog van een vakantie.

De Duivels die er wel waren, startten hun training met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Luik. De broers Romelu en Jordan Lukaku waren net als dinsdag wel van de partij en zijn dus aan de beterhand. Romelu Lukaku kon onlangs in de FA Cup-finale tegen Chelsea maar twintig minuten aan de bak door de naweeën van een enkelkwetsuur. Jordan Lukaku is dan al weer enkele maanden niet helemaal fit door een knieblessure. Beide broers staan woensdagnamiddag nog de pers te woord.