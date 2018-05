Brussels Airlines vliegt komende winter naar Kiev en Wroclaw

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines lanceert eind oktober twee nieuwe bestemmingen: de Oekraïense hoofdstad Kiev en Wroclaw, haar derde bestemming in Polen. Dat meldt de maatschappij woensdag.

Brussels Airlines zal vanaf 17 oktober vier keer per week Brussel met Kiev verbinden. De Oekraïense hoofdstad wordt omschreven als een aantrekkelijke bestemming voor zowel zakenreizigers als toeristen. Omgekeerd kunnen Oekraïense burgers sinds ongeveer een jaar zonder visum naar de meeste EU-landen, waaronder België, reizen.

De luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines vliegt al tussen Brussel en Kiev.

De andere nieuwe bestemming die woensdag wordt aangekondigd, is Wroclaw. De West-Poolse stad aan de rivier de Oder heeft een rijke geschiedenis en was in 2016 “culturele hoofdstad van Europa”. Brussels Airlines zal er vanaf 29 oktober drie keer per week naartoe vliegen. Het is de derde Poolse bestemming voor de maatschappij, na Warschau en Krakau.