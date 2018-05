ABVV-workshop ‘Hoe behoud ik mijn uitkering’ zet kwaad bloed

Ronse - Een affiche van de socialistische vakbond ABVV met daarop reclame voor de workshop ‘Hoe behoud ik mijn werkloosheidsuitkering’ zet kwaad bloed. Onder meer Voka, het Vlaamse Netwerk van Ondernemingen, reageert misnoegd.

De affiche, waarmee het ABVV reclame maakt voor een workshops die over het hele land wordt georganiseerd, hangt onder meer in Ronse. “De reglementering wordt steeds ingewikkelder en de controles strenger” zegt Katrien Neyt, ABVV-gewestsecretaris voor Oost-Vlaanderen . “Heel wat mensen verliezen hun uitkering omdat ze niet in orde zijn met hun papieren en niet omdat ze er geen recht op zouden hebben. Ze moeten een digitaal dossier bijhouden waarin ze bewijzen dat ze naar werk zoeken. Heel wat mensen kunnen niet eens met het internet overweg. Vandaar deze cursus. We duiden op hun rechten én hun plichten. Werklozen hebben voordien bijgedragen tot de sociale zekerheid. Het is onze taak hen te helpen om te krijgen waar zij al die jaren voor betaald hebben en hen te begeleiden naar een job. Het is de N-VA erom te doen de sociale zekerheid onderuit te halen en de vakbonden te beschadigen. Daarom blijft de affiche ook gewoon hangen: er is niets mis met wat wij doen, integendeel.”

“Fout signaal”

“Dat is opmerkelijk”, vindt Tijl Rommelaere, partijvoorzitter van N-VA Ronse. “Het ABVV begrijpt blijkbaar niet dat mensen er aanstoot aan nemen. Terwijl dit duidelijk een fout signaal is. Mensen moeten ertoe opgeroepen worden om zo snel mogelijk werk te vinden, niet om te blijven hangen in een uitkering.”

Ook Voka, het Vlaamse netwerk van ondernemingen, uit op Twitter zijn onvrede. “Een paar weken geleden gaf ACV aan zieken advies om ziek te blijven”, schrijft gedelegeerd bestuurder Hans Maertens op Twitter. “Nu doet ABVV hetzelfde met de werklozen. Liever ijveren om de werkloosheidsuitkering te behouden dan om te helpen werk te zoeken. En er is meer dan werk genoeg.”

Paar weken terug gaf @ACVonline aan zieken advies om ziek te blijven. Nu doet @vakbondABVV hetzelfde met de werklozen. Liever ijveren om de werkloosheidsuitkering te behouden dan om te helpen werk te zoeken. En er is meer dan werk genoeg. pic.twitter.com/7qEgmktz4q — Hans Maertens (@VOKA_HMaertens) 30 mei 2018

Ook op sociale media leidt het onderwerp tot verhitte discussies.