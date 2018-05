Zoobezoeker wil moedergiraf voederen en stuurt haar zo dood in

Een 11-jarige vrouwtjesgiraf in de dierentuin van Lissabon is gestorven na een bizar ongeval. Het dier kwam om het leven toen een bezoeker het probeerde te voederen. De giraf beviel in november en haar kalf van zes maanden moet zich nu zonder zijn moeder redden.

Dieren voederen is ten strengste verboden in de dierentuin van Lissabon. Toch probeerde een bezoeker zaterdag eten te geven aan de vrouwtjesgiraf. Toen het dier gretig op het aangeboden voedsel afkwam, viel het in een gracht en overleed. Het was niet de val die de giraf fataal werd. Wel een plotse hartstilstand, waarschijnlijk door de schok van het vallen. Zo schrijven Portugese media op basis van de autopsie.

De vrouwtjes giraf werd bekend in heel Portugal toen ze beviel van een kalfje in november. Haar jong is nog voor een deel afhankelijk van melk. Verzorgers zullen het kalf voortaan extra melk bijgeven.

De bezoeker die de giraf eten gaf, werd door de politie geïdentificeerd. Volgens het personeel stond hij naast een bord dat waarschuwde om de dieren niet te voederen. Het is niet duidelijk of hij gestraft zal worden, maar volgens de lokale Portugese krant Expresso wil de dierentuin alleszins een klacht indienen tegen de overtreder.