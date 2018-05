Theo Francken stelt zich vragen over dubbele nationaliteit van schepenen

Theo Francken stelt zich in Beringen vragen over dubbele nationaliteit van schepenen. Video: TVL

Beringen - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is bezorgd over alle Turkse schepenen in Limburg. Dat zei de N-VA'er op een lezing in Beringen. Want met de dubbele nationaliteit dienen ze de Turkse president Erdogan. En dat is gevaarlijk, klinkt het. Hij herhaalde dan ook zijn standpunt om die dubbele nationaliteit af te schaffen.

"Je hebt van die schepenen - vooral SP.A is er kampioen in - die de dubbele nationaliteit hebben", begon Francken zijn betoog. "Ik vraag me dan altijd af: hoe zit dat eigenlijk in elkaar?"

Francken doelde dan vooral op de Turkse schepenen die lid zijn van het AKP van de Turkse president Erdogan. "Als Erdogan dan naar hier komt en een toespraak houdt waarbij hij elke Turk oproept om zeker Turks te blijven en Turks te leren, maar zich tegelijk ook allemaal politiek te engageren in Europa en allemaal in de politiek te stappen... Dan vraag ik me af: wat is die dubbele agenda? Ik maak me daar zeer veel zorgen over."

Francken wil af van de dubbele nationaliteit. "Ik denk dat dat veel beter zou zijn voor de identiteit van jongeren. Ik denk dat veel jongeren er nu wel wat mee worstelen omdat ze niet weten welk petje ze wanneer moeten dragen."