IJzingwekkende stilte tijdens witte mars voor Mawda

Woensdagnamiddag vond een witte mars plaats ter ere van Mawda, de tweejarige kleuter die gestorven is nadat ze getroffen werd door een politiekogel. De 500 à 600 mensen die meeliepen waren vooral in het wit gekleed, behalve de familie. Zij hadden allemaal zwarte kledij aan. De mars begon aan La Porte d’Ulysse in Haren en eindigt in Evere, waar het meisje vanmiddag begraven wordt.

De ouders van de kleuter wensen dat de mars ingetogen verloopt, zonder toespraken en of andere politieke boodschappen. “Het is belangrijk om iedereen eraan te herinneren dat de steun van de burgers van dit land de ouders veel deugd doet. Hun enige wens is dat de rouwstoet ingetogen is, ver van het politieke discours en manifestaties”, klonk het op Facebook.

Mawda wordt om 14 uur begraven in Evere met een sobere plechtigheid.