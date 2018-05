Lidl doet in Nederland als eerste supermarkt sigaretten in de ban, België volgt voorbeeld voorlopig niet

Lidl Nederland stopt als eerste Nederlandse supermarkt met de verkoop van sigaretten. De keten wil de verkoop gefaseerd afbouwen. Uiterlijk in 2022 moeten bij onze noorderburen de pakjes uit alle filialen verdwenen zijn. Lidl België zet die stap voorlopig nog niet.

In Nederland zegt Lidl dat de verkoopcijfers van sigaretten de afgelopen jaren zijn teruggelopen en de verkoop niet meer rendabel is. Maar ook heeft de winkelketen maatregelen genomen om de verkoop van rookwaar te ontmoedigen. Zo heeft de organisatie reeds in 2017 sigaretten in alle filialen uit het zicht geplaatst.

“De trend in Nederland gaat duidelijk richting rookvrij”, zegt een woordvoerder van Lidl Nederland. “Dat merken wij ook aan de kassa. Deze ontwikkeling willen wij niet tegengaan. Daarom is het voor ons een logische stap om de verkoop van sigaretten nu al gefaseerd af te bouwen.”

Lidl België volgt voorbeeld voorlopig niet

Voor Lidl België is het vandaag niet aan de orde om zo’n stap te zetten. “Wij wijzigen ons beleid voorlopig niet”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt woensdagmiddag. “Alle rookwaren worden uit het zicht verkocht. Sigaretten zitten achter gesloten kasten boven onze kassa’s. Op die manier ontraden we de verkoop van sigaretten.”

Over wat er tegen 2022 gaat gebeuren, kan Lidl België geen uitspraken doen. “Het is mogelijk dat de Belgische wetgeving wijzigt. Onze beslissing zal afhangen van de algemene evolutie van de markt, de wijziging van het consumentengedrag en van de Belgische wetgeving”, aldus Colbrandt.

Colbrandt bevestigt dat er in Nederland een evolutie aan de gang is naar een rookvrije maatschappij. “Daarom neemt Lidl in Nederland vandaag al deze beslissing.”