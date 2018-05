Kortrijk / Schoten - Bij een ernstig arbeidsongeval tijdens graafwerken aan de overzetweg tussen Bissegem en Kortrijk kwam woensdag een 50-jarige man uit Schoten om het leven.

De man bediende een machine om sleuven te trekken, vlak bij de Kortrijkse Ring R8. Een boor raakte daarbij geblokkeerd en de stang belandde op de man, die ter plaatse overleed. Inspectiediensten kwamen ter plaatse om na te gaan of alle veiligheidsregels in acht werden genomen. De boor werd in beslag genomen.