Italië moet meer betalen om te lenen

De politieke crisis in Italië heeft de rente die de staat moet betalen op de uitgifte van obligaties, fors de hoogte ingejaagd. Dat bleek woensdag bij de uitgifte voor in totaal 5,57 miljard euro.

Positief aan de uitgifte was dat beleggers zich niet verstopten. Voor elk van de drie obligaties (met looptijden van 5, 7 en 10 jaar) was de vraag groter dan het aanbod.

Maar de rente die de staat moet betalen bij de nieuwste uitgifte, lag aanzienlijk hoger dan bij een vorige. De rente op 5-jarige obligaties steeg van 0,56 naar 2,32 procent, die op het 7-jarige staatspapier van 1,7 naar 3,0 procent en die op de 10-jarige obligaties ging van 0,23 naar 2,0 procent.

Intussen is de Italiaanse tienjaarsrente woensdag gezakt, nadat zenuwachtigheid over de politieke crisis in het Zuid-Europese land de voorbije dagen voor een opstoot zorgde. Woensdag daalde de langetermijnrente met 25 basispunten richting 2,87 procent.