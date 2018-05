Blijkbaar toch nog kans op regering in Italië

De vorming van een overgangsregering in Italië blijft vertraging oplopen, omdat er blijkbaar toch nog kansen op een politieke coalitie zijn. Het presidentieel paleis bevestigde woensdag dat staatshoofd Sergio Mattarella en de aangestelde premier Carlo Cottarelli wachten tot het duidelijk is of er op het laatste moment toch geen akkoord tussen bepaalde partijen kan gevonden worden. Onduidelijk is over welke partijen het gaat.

De alliantie tussen de populistische Vijfstyerrenbeweging en de xenofobe Lega was zondag uit elkaar gespat, nadat Mattarella had geweigerd euroscepticus Paolo Savona tot minister van Financiën te benoemen. Daarop had Mattarella financieel expert Cottarelli de opdracht gegeven een regering van technocraten te vormen om het land naar nieuwe verkiezingen te leiden.