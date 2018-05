De Wever: “Vorige week werden agenten nog uitgemaakt voor moordenaars, nu werden ze lafhartig vermoord”

Bart De Wever heeft woensdagmiddag samen met het politiekorps van Antwerpen een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. “Ik sta 100 procent achter hen en vind dat de onderste steen moet bovenkomen over het penitentiair verlof van de schutter in Luik”, zei hij.

“Vorige week liepen betogers de politie nog uit te maken voor moordenaars”, zei De Wever. Dat was na het schietincident waarbij de kleine Mawda stierf. “Deze week werden twee politiemensen lafhartig vermoord. Ik denk dat veel politiemensen zich vragen stellen over de risico’s van hun beroep en de waardering die ze er voor krijgen”, reageert Bart De Wever (N-VA). ” Ik sta 100% achter hen”, zegt de voorzitter van N-VA en burgemeester van Antwerpen..

Uit solidariteit met de slachtoffers van de aanslag in Luik, hangen de vlaggen aan het Antwerpse stadhuis halfstok van woensdag 30 mei tot en met zondag 3 juni, aldus de stad Antwerpen in een persbericht.

In de rand van een vergadering van N-VA-burgemeesters zei voorzitter Bart De Wever dat “de onderste steen moet bovenkomen” over het penitentiair verlof van Benjamin Herman, de dader van de dodelijke schietpartij in Luik. De Wever wil wel niet dieper ingaan op de zaak om een politiek spel te vermijden.

Regeringspartij N-VA beseft dat “iedereen zich nu afvraagt hoe het mogelijk is dat iemand met zo’n profiel toch vrij kon rondlopen”. “Op die vraag zal het laatste antwoord moeten gegeven worden. Dat is evident. Maar daar nu dieper op in gaan, zou niet wijs zijn”, aldus voorzitter Bart De Wever voor de camera van VRT Nws.

“Zolang het onderzoek loopt en al de feiten nog worden verzameld, is het niet wijs om daar een uitspraak over te doen. Want dan zit je onmiddellijk in een politiek spel. Maar dat die vragen heel belangrijk zijn en allemaal moeten beantwoord worden, dat lijkt me duidelijk.”

Volgens oppositiepartij SP.A heeft de regering te weinig lessen getrokken uit de aanslagen van 22 maart. Ook de socialisten begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren.

Vlaams Belang wil het ontslag van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).