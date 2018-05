Moeder van omgekomen agente aanslag Luik in tranen: “Ik mag geen afscheid nemen”

De moeder van Soraya Belkacemi (45), één van de twee agentes die bij de aanslag in Luik omkwamen, heeft woensdag de plek bezocht waar haar dochter werd doodgeschoten. Ze werd vergezeld door haar zoon. “We willen weten waar het gebeurd is. We willen het zien.”

Soraya Belkacemi (links) en Lucile Garcia. Foto: AP

Dinsdag stak Benjamin Herman in Luik de agentes Soraya Belkacemi en haar collega Lucile Garcia (54) neer. Vervolgens pakte hij hun dienstwapens en schoot de vrouwen in koelen bloede dood. Op de plek van de aanslag liggen inmiddels heel wat bloemen, knuffeltjes en kaarsjes.

Woensdag bezochten de moeder en broer van Soraya de plek. Het is voor hen belangrijk om er geweest te zijn, om hun verdriet een plek te geven. “Het is belangrijk om te weten”, aldus een emotionele moeder. “We willen weten waar het gebeurd is. We willen het zien”, voegt haar zoon toe.

Ik mag haar niet zien

De familie mag Soraya niet zien, iets waar haar moeder het heel moeilijk mee heeft. “Ze hebben ons weinig verteld. Via de media hebben we vernomen dat het niet mooi was. Ik mag haar niet zien, ik mag geen afscheid nemen.”

“Ze hield van haar kinderen. Ze hield van haar werk”, zegt de mama over haar dochter. “Ze heeft te veel van haar werk gehouden. Ze wou hard werken, maar ze is er niet voor beloond.

Ook collega’s van het politiekorps Luik zijn bij de plek van het overlijden geweest om te rouwen.

Naast de twee agentes schoot Herman ook de 22-jarige Cyriel Vangriecken dood. Hij zat op de passagierstoel van de wagen die de schutter probeerde te stelen.

