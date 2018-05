Twintiger krijgt twee jaar cel voor mishandeling van partner met sleutelbos en bedreigen van moeder met aardappelmesje

Hasselt / Meerhout - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 28-jarige man uit Meerhout wegens partnergeweld en agressie tegen zijn moeder veroordeeld tot 24 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro. De man kreeg onlangs nog twaalf maanden met probatie-uitstel, maar kwam zijn voorwaarden en afspraken niet goed na. De rechtbank hield daar rekening mee en legde een effectieve bestraffing op.

Op 19 december 2017 deed de moeder van de man aangifte bij de politie. Haar zoon en zijn vriendin hadden voor de zoveelste maal ruzie. De moeder had de vriendin op de grond zien liggen en wilde tussenbeide komen, maar dat was niet naar de zin van haar zoon. Die greep zijn moeder bij de keel en dwong zijn vriendin op haar knieën om vergiffenis te smeken. Hij bedreigde hen vervolgens met een aardappelmesje.

In januari van dit jaar volgde nog een incident. De vriendin van de man kwam toen volledig over haar toeren de school in Diepenbeek binnengelopen waar haar dochtertje schoolliep. De beklaagde had haar ervan weerhouden het kind naar school te brengen en haar geslagen op het hoofd met een sleutelbos, waarbij ze een bloedende hoofdwonde opliep. Het kind was getuige van het voorval.

Voor het openbare ministerie was de maat woensdag vol. “Hij minimaliseert de feiten. Ik heb zelf ervaren hoe hij zich aan zijn vriendin blijft vastklampen. De vrouw en haar dochtertje moeten tegen zichzelf beschermd worden. Zij gaat slachtoffer van zijn geweld blijven”, aldus de procureur.