Bart De Wever teruggefloten door eigen partijkopstuk: “Ongepast”

Jan Peumans, N-VA-kopstuk en voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft Bart De Wever teruggefloten. Peumans noemde de uitspraken van zijn partijvoorzitter na het overlijden van de Iraaks-Koerdische peuter Mawda “ongepast”.

“Het is erg wat die mensen is overkomen”, verklaarde De Wever na de dood van de tweejarige Mawda. “Maar die ouders zijn niet alleen slachtoffer hier. Er is een voorgeschiedenis. Ze zijn ook in Duitsland en Engeland al uitgewezen. En hier zijn ze uit een koelwagen gehaald. Hoe tragisch de dood van dat kind ook is, je moet ook de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven te brengen. Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct.”

Hoewel partijleden Theo Francken en Jan Jambon al lieten weten “achter de uitspraken” van hun voorzitter te staan, is niet iedereen in de partij het daarmee eens. “Iedere ouder heeft een verantwoordelijkheid naar zijn kind toe”, aldus Jan Peumans tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. “Maar ik vond het op dat moment ongepast om zulke woorden te zeggen.”

