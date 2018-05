Brusselse burgers helpen mee om overstromingen te voorspellen

De departementen ‘Hydrologie en Waterbouwkunde’ en SMIT-iMEC van de VUB willen, in het kader van een Europees project, een monitorings- en waarschuwingssysteem op poten zetten dat moet waarschuwen voor overstromingen in Brussel. FloodCitiSense wil de data van een netwerk van meetpunten bij burgers koppelen aan real time observaties over wateroverlast in de Brusselse wijken.

“We willen alle actoren mee in het project betrekken”, zegt Boud Verbeiren, verantwoordelijke ter zake op de VUB en bij de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB). “Zowel de vorsers die het netwerk organiseren, als de burgers, de betrokken overheden, Leefmilieu Brussel (dat nu de open waterlopen in Brussel beheert en instaat voor het maken van een overstromingskaart voor de regio, nvdr), als de BMWB en Vivaqua.”

Het plan is om het bestaande monitoringsysteem voor Brussel (Flowbru.be) van de BMWB, dat momenteel via een netwerk van 15 meetpunten de neerslag meet, de afvoer naar waterlopen en collectoren controleert, de stormbekkens monitort en beperkt de waterkwaliteit registreert, uit te breiden met 75 meetpunten bij burgers, verspreid over het Brusselse grondgebied, daarbij gebruikmakend van geautomatiseerde kleine regenmeters. Er zal worden nagegaan in welke mate deze aanvullende lowcost gegevens een meerwaarde kunnen betekenen voor de monitoring van lokale hevige neerslag. Tegelijk krijgen burgers de kans om actief bij te dragen, door het melden van lokaal wateroverlast via een app.

“Zoals de laatste dagen valt er soms lokaal heel veel neerslag op korte tijd, wat leidt tot plaatselijke wateroverlast”, zegt Verbeiren. “Ons bestaande netwerk van meetpunten en sensoren is vaak te beperkt om dat allemaal te registreren. We willen een betere dekking van het grondgebied en de data uit de meetstations in de netwerken koppelen aan de real time meldingen van overlast. We hebben daarvoor een app ontwikkeld. Door al de data te combineren kunnen we een waarschuwingsmodel op punt stellen, dat zal kunnen voorspellen waar en wanneer er, bij het overschrijden van enkele kritische drempelwaarden, een grotere kans op wateroverlast zal ontstaan.”

Op 17 juni organiseert Verbeiren een workshop waar geïnteresseerden zich kunnen melden om mee te doen. Tijdens die workshop wordt het eigenlijke startschot gegeven van het project, dat zich door een beroep te doen op de burgers ook een echt citizen science-project mag noemen.

Het project maakt deel uit van een Europees project dat een gelijkaardige oefening wil doen in onder andere Rotterdam en Birmingham.