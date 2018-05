“Schiet hem neer, schiet hem neer!” Isabelle filmde schutter van Luik en schold hem de huid vol

Isabelle Frères, de vrouw die de schutter van Luik filmde vlak nadat hij de 22-jarige student Cyril Vangriecken had doodgeschoten, is een dag na het drama nog erg aangedaan.

De beelden die poetsvrouw Isabelle Frères uit Luik dinsdag maakte, gingen de wereld rond. Toen de vluchtende dader ‘Allahu Akbar’ riep, slingerde ze hem een hoop verwijten naar het hoofd en riep ze onder meer “schiet hem neer, schiet hem neer!”.

Isabelle was thuis in haar appartement, getuigt ze op RTL. “Plots hoorde ik luide knallen en zag ik door het open raam een witte auto die gestopt was voor het rode verkeerslicht. De dader liep naar de passagierskant en vuurde. Eén of twee keer. Dan zag ik een vrouw. Ze liep weg, maar keerde terug. Ik ben beginnen te roepen dat ze zich uit de voeten moest maken. Ik had niet door dat het de moeder van de jongen was die in de auto was doodgeschoten.”

Dan zag Isabelle de dader door de straat lopen. “Hij wist duidelijk niet waar naartoe en riep ‘Allahu Akbar’. Ik heb hem toen allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd. Daarop is hij de school binnengegaan. Ik was bang dat hij daar met zijn twee revolvers kinderen zou vermoorden of gijzelen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.”

Een dag na de feiten heeft Isabelle de feiten nog niet verwerkt. “Maar”, zo zegt ze, “ik zou iedereen willen oproepen om ondanks het drama het gewone leven weer op te nemen. Ga de straat op, geniet van een terrasje. Het leven gaat door, we zijn niet bang. Dat is het beste antwoord dat we kunnen geven op wat er is gebeurd.”