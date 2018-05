“Schat, je rijdt te hard”, zei Sarah. Even later stak haar man haar auto in brand

Een banale ruzie met zijn vrouw over de snelheid waarmee Joshua Miller aan het rijden was, is explosief geëindigd. De Welshmen zette eerst zijn vrouw Sarah uit de auto en stak daarna haar auto in brand met behulp van benzine. De rechtbank van Cardiff veroordeelde hem tot acht maanden cel.

Joshua Miller (27) zat samen met zijn vrouw Sarah in haar auto toen ze klaagde dat hij te hard reed. Het koppel kreeg slaande ruzie en Sarah werd door haar man uit de wagen gezet, zonder handtas of telefoon. Vervolgens stak Miller tot haar grote verbazing de auto in brand, nadat hij hem eerst met benzine had overgoten.

Een man die met zijn hond aan het wandelen was langs de kust, hoorde de knal. Op de plaats van de uitgebrande auto werden een handtas en een rijbewijs gevonden. Al snel werd Miller opgepakt en hij bekende de feiten. Hij gaf ook toe dat hij geen geldig rijbewijs of verzekering had.

“Grote impact”

Na het incident gingen Miller en zijn vrouw na twee jaar huwelijk uit elkaar. “Ik heb twee jonge kinderen, dus ik heb mijn auto vaak nodig. Niet alleen om hen te vervoeren, maar ook om mijn familie te bezoeken. Zij steunen mij in deze moeilijke tijd”, klonk het bij Sarah. “De impact is veel groter dan enkel het verlies van mijn auto.”

Sarah heeft het nog steeds moeilijk met het incident. “Ik ging van een vrolijk en gelukkig persoon naar iemand die vervreemd is van haar familie en vrienden. Bovendien heb ik nog steeds nachtmerries, want ik ben bang dat Joshua iets doms of gevaarlijks gaat doen als hij dronken is.”

“Onderliggende emotionele problemen”

Zijn advocaat beschreef Miller als een hardwerkende man, die overal waar hij gewerkt heeft nog steeds gewaardeerd wordt. “Hij is een man die beseft dat hij hulp nodig heeft voor onderliggende emotionele problemen”, voegde advocaat Ross Rutter er nog aan toe.

Rechter Richard Williams ging niet mee in het pleidooi van Rutter en beschreef de brandstichting als een opzettelijke daad. “Je hebt je vrouw achtergelaten zonder telefoon of geld om vervoer naar huis te kunnen betalen. Maar nog erger is dat je haar gestraft hebt voor het bekritiseren van jouw rijstijl door haar auto in brand te steken.”

Joshua Miller werd door de rechtbank van Cardiff veroordeeld tot acht maanden effectieve gevangenisstraf.