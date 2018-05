Blessure blijft Jordan Lukaku achtervolgen, Romelu 100% fit

Een in februari opgelopen knieblessure blijft Jordan Lukaku parten spelen. De winger/linkerflankverdediger van het Italiaanse Lazio zat er woensdag dan ook wat beteuterd bij tijdens het persmoment in Tubeke. “Fysiek is het momenteel lastig”, moest de jongste Lukaku toegeven.

“Ik heb de blessure in februari opgelopen en nadien heb ik weinig tijd gekregen om te revalideren door de vele wedstrijden die we met Lazio moest afwerken. Ik ben met de handrem op blijven spelen: frustrerend, want anders had ik aan meer speelminuten kunnen geraken. Pas vorige week heb ik zeven dagen de tijd gehad om te rusten.”

De kniekwetsuur komt meer dan ongelegen, want over twee weken zakt de Belgische selectie naar Rusland af. Na de oefeninterland van zaterdag hakt bondscoach Roberto Martinez bovendien de laatste knoop door en maakt hij de vijf namen van de afvallers bekend. “Een goede zaak, want dat verhoogt het niveau op training. Het zit niet in mijn hoofd of ik er al dan niet zal bij zijn. Ik ben hier om de coach te overtuigen. Hij heeft een aantal vaste waarden en daarnaast nog enkele twijfelgevallen. Mijn blessure zal naar mijn mening geen invloed hebben op zijn beslissing, ik denk niet dat het een argument zal zijn.”

Broer Romelu Lukaku is helemaal verlost van de enkelkwetsuur die hem in de FA Cup-finale tegen Chelsea belette aan de aftrap te staan. De Belgische topschutter aller tijden is fysiek klaar voor het WK. “Ik ben terug honderd procent fit”, liet de spits van Manchester United duidelijk verstaan. “Ik kan normaal meetrainen met de groep en daarnaast nog wat extra doen. Vandaag/woensdag was de eerste echte groepstraining en de kwaliteit was er wel. Iedereen zag er scherp uit, hopelijk blijft dat zo.”