Koppel deed zich voor als slachtoffers van brand in Grenfell Tower en verbraste fortuin aan eten en overnachtingen

137.000 euro. Zoveel belastinggeld heeft een koppel Jamaicanen verbrast aan hotelnachten en -maaltijden. Ze deden zich voor als slachtoffers van de brand in de Britse Grenfell Tower, maar van dat verhaal bleek uiteindelijk niets waar.

Tommy Brooks (51) en Elaine Douglas (51) zijn afkomstig uit Jamaica, maar trokken in 2002 naar Groot-Brittannië. Ze hadden een retourticket, maar keerden nooit terug naar hun thuisland. Uiteindelijk zouden ze 15 jaar, tot aan hun arrestatie, illegaal in het Verenigd Koninkrijk verblijven.

Vlak na de brand in de Grenfell Tower in North Kensington, die in juni 2017 aan minstens 72 mensen het leven kostte, meldden Brooks en Douglas zich aan bij de hulpbasis van de ramp. Ze beweerden dat ze nog net uit hun flat op de negentiende verdieping waren kunnen ontsnappen. Het koppel kreeg, als tijdelijke woonst, een kamer toegewezen in het Radisson Blue Edwardian hotel in Kensington en zou daar uiteindelijk meer dan 200 nachten verblijven. Verder kregen ze ook gratis maaltijden, kredietkaarten en metropasjes zodat ze zich vrij konden verplaatsen.

(lees verder onder de foto)

Het Radisson Blue Edwardian hotel, waar de twee verbleven Foto: Google Maps

Het was pas toen een onderzoeker ontdekte dat het door zogezegde nummer van hun flat zich helemaal niet op de negentiende verdieping van de Grenfell Tower bevond, dat de fraude van Brooks en Douglas aan het licht kwam. Op dat moment hadden de twee al zo’n 12.500 euro aan maaltijden en 119.000 euro aan hotelnachten verbrast.

“De beklaagden deden zich valselijk voor als bewoners van de Grenfell Tower op het moment van de brand”, aldus openbaar aanklager Benjamin Holt. “Beiden beweerden dat ze in flats woonden. Ms Douglas verbleef 276 nachten op hotel. Bovendien klaagde ze over de kwaliteit van het eten. Mr Brooks bleef 243 nachten op hotel, tot aan zijn arrestatie.”

De twee blijven nu in voorarrest tot 13 juli, de dag van de uitspraak in het proces.