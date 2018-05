“Doodgeschoten” Poetin-criticus duikt plots weer op: “Zelfs mijn vrouw wist niet dat ik nog leefde”

De Russische journalist Arkadi Babtsjenko is nog in leven. De man, een bekende Poetin-criticus van wie dinsdag nog gezegd werd dat hij was doodgeschoten in Kiev, is woensdag verschenen op een persconferentie die live op de Oekraïense televisie werd uitgezonden. Gezond en wel. “Zelfs mijn vrouw wist niet dat ik nog leefde”, verklaarde hij.

“Ik zou mijn medeleven met de familie van Arkadi Babtsjenko moeten uitdrukken, maar ik zal dat niet doen”, zo opende het hoofd van de SBU, Vasil Hritsak, woensdag een persconferentie waarop er meer uitleg over de zaak zou worden gegeven. Daarna trad een opvallend levendig ogende Babtsjenko naar voren om de journalisten toe te spreken.

Arkadi Babtsjenko is een Russische journalist en schrijver die zeer kritisch stond tegenover het Kremlin. Hij leefde al een tijdje in ballingschap in Kiev en voelde zich bedreigd nadat hij de rol van Rusland in het conflict in het oosten van Oekraïne aan de kaak had gesteld.

Foto: REUTERS

Babtsjenko werd volgens de woordvoerder van de nationale politie van Oekraïne dinsdag bij hem thuis omgebracht met meerdere geweerschoten. Woensdag gaf Vasil Hritsak, het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten, toe dat de moord in scène was gezet. “Om Russische spionnen bloot te stellen”, verklaarde hij. “Want volgens onze informatie hadden de Russische geheime diensten zijn moord echt besteld.”

Het hoofd van de veiligheidsdienst zei dat het om een “bijzondere operatie” ging. “Dit heeft ons in staat gesteld om een cynische provocatie te verijdelen en om de voorbereidingen van deze misdaad door Russische diensten te documenteren.”

Het vermoedelijke brein achter de aanslag is opgepakt. De moord op Babtsjenko zou gedurende meer dan een maand zijn voorbereid. Rusland wilde volgens SBU 40.000 dollar betalen om de reporter uit de weg te ruimen.

Vrouw niet op de hoogte

De 41-jarige verslaggever was al ongeveer een maand op de hoogte van de plannen. “Een hele maand hebben de SBU en ik contact gehad, hebben we nagedacht, gewerkt, gehandeld. En het resultaat was deze bijzonder missie.” Hij verontschuldigde zich bij zijn vrouw - die niet op de hoogte was - “voor de hel die zij heeft moeten doormaken.” Babtsjenko dankte voorts nog iedereen die om zijn “overlijden” heeft getreurd.

Het nieuws dat de man was doodgeschoten, ging dinsdag nog als een schokgolf door de journalistieke wereld in Rusland en Oekraïne. Het is niet voor het eerst dat een journalist die uitgeweken is naar Kiev vanwege zijn standpunten over de Russische regering in duistere omstandigheden om het leven komt. Op 20 juli 2016 nog liet journalist Pavel Sjeremet het leven toen hij door het centrum van Kiev reed en een bom ontplofte die onder zijn voertuig was geplaatst. De misdaad is nog steeds niet opgehelderd.

Foto: EPA-EFE

Voorgeschiedenis

Babtsjenko vocht als Russische soldaat mee in de twee oorlogen in Tsjetsjenië. Daarna werd hij journalist, waarbij hij extreem kritisch stond tegenover het Kremlin. Hij schreef over de oorlogen in de Russische Kaukasusrepubliek in het boek ‘De kleur van oorlog’, dat ook in het Nederlands is verschenen. Na zijn vertrek uit Moskou werkte hij onder meer samen met oppositiekrant Novaya Gazeta.

Babtsjenko bracht verslag uit vanuit het oosten van Oekraïne, waar het conflict tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten meer dan tienduizend doden eiste in vier jaar. Hij klaagde de rol aan van Rusland. Hij onderschreef de stelling van Kiev en het Westen, dat Rusland de rebellen militair steunt - wat in Moskou op ontkenning botst.

Babtsjenko verliet Rusland in februari 2017. Hij sprake van een “vreselijke campagne” tegen hem, waarbij hij “lastiggevallen” werd nadat hij op sociale media had gepubliceerd over de crash van een Russisch militair vliegtuig eind 2016 dat op weg was naar Syrië. De journalist, die zei dat hij “duizenden” bedreigingen heeft ontvangen, woonde nadien in Tsjechië, Israël en dus Oekraïne.