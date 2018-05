Antwerp ontbindt contract van Younes Achter

Royal Antwerp FC heeft woensdag in onderling overleg het contract van de 21-jarige Younes Achter ontbonden. De Belgisch-Marokkaanse middenvelder kwam in de reguliere competitie het afgelopen seizoen niet aan spelen toe.

Achter kwam in de zomer van 2016 over van de beloften van Waasland-Beveren. Het afgelopen seizoen knokte hij zich tot het eerste elftal van de Great Old, maar kon hij in de reguliere competitie geen speelminuten vergaren. Nochtans werd de technisch vaardige middenvelder door coach Laszlo Bölöni vaak geselecteerd maar mocht hij nooit invallen in de Jupiler Pro League. Na de jaarwisseling werd hij terug naar de beloften overgeheveld.

De club heeft woensdag het contract van Achter in onderling overleg ontbonden. De club wenst hem veel succes toe met de zoektocht naar een nieuwe club.