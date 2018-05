Brit die uit vliegtuig was gezet, maakt dodelijke val op Turkse luchthaven

Om onbekende redenen brak er dinsdag onenigheid uit tussen de 30-jarige Brit en het boordpersoneel van het vliegtuig, zegt persagentschap Dogan. De passagier moest om veiligheidsredenen het toestel verlaten.

Hij sprong vervolgens van de tweede verdieping van de luchthaven naar beneden, via een uitgang voor het personeel, voegt Dogan toe.

De man werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar. De autoriteiten hebben een onderzoek geopend. Voor het incident was de man in de luchthaven drie dagen lang op zoek naar tickets om naar Engeland terug te keren, aldus Dogan.

Dalaman is een populaire bestemming in Turkije voor Britse toeristen. De stad ligt dicht bij verschillende badplaatsen zoals Marmaris of Fethiye.

Fellow passenger says Andrew Westlake from Co Durham who died at Dalaman Airport appeared nervous but was not agressive or drunk when he was removed from the flight home yesterday. More on @PA