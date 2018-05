Waarom je beter geen goedkope oplader voor je smartphone koopt: "Koop zeker geen onder 10 euro"

Alexis kocht een spotgoedkope gsm-lader op een markt in Brussel, amper drie dagen later raakte het ding oververhit en kwam het tot een ontploffing. Naast een zwartgeblakerd stopcontact en wat verbrande magazines, kwam de man er met de schrik vanaf. Maar soms loopt het slechter af, als het tot een woningbrand komt bijvoorbeeld. Volgens onderzoek van Test Aankoop voldoet de helft van alle USB-laders niet aan de veiligheidsnormen. Maar hoe weten we welke laders wél veilig zijn? En zijn de goedkopere modellen vanzelfsprekend minder goed?