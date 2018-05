“Ze hebben hun leven geriskeerd om erger te voorkomen”, zegt Paul, jarenlang lid en instructeur van een speciale politie-eenheid. Hij heeft voor ons de beelden van het vuurgevecht bekeken waarbij de schutter van Luik om het leven kwam.

De speciale eenheden van de federale politie (DSU) waren dinsdag in allerijl naar Luik gereden omdat de dader van de schietpartij zich had teruggetrokken in een school in het centrum van de stad. Maar ...