Egyptische voetbalbond bevestigt: het wordt voor Salah race tegen de klok

Mohamed Salah zal drie weken buiten strijd zijn met zijn schouderblessure. Dat heeft de Egyptische voetbalbond woensdag bevestigd.

Liverpool-aanvaller Salah blesseerde zich aan zijn linkerschouder in de finale van de Champions League tegen Real Madrid. De medische staf van het Engelse team schatte de afwezigheid van de aanvaller op “drie à vier” weken. De teamarts van de Egyptische nationale ploeg onderzocht Salah woensdag en die oordeelde dat hij binnen drie weken weer fit moet zijn.

Egypte opent het WK op 15 juni tegen Uruguay - een wedstrijd die Salah dus lijkt te zullen missen. Nadien treft het op 19 juni Rusland en op 25 juni Saoedi-Arabië, maar ook die duels worden een race tegen de klok voor Salah. Een aanslepende blessure van Salah zou voor Egypte een enorme aderlating zijn, want de spits verkeert in bloedvorm. Hij trof dit seizoen in totaal 44 keer raak voor Liverpool.