John Terry (37) verlaat Aston Villa

Verdediger John Terry zal komend seizoen niet meer voetballen bij Aston Villa. Dat maakte de club uit Birmingham woensdag bekend op zijn website. Terry voetbalde sinds afgelopen zomer bij de tweedeklasser, die in de promotiefinale tegen Fulham naast een ticket voor de Premier League greep.

“John gedroeg zich als een echte leider en gaf ons alles wat we hoopten en zelfs meer”, laat de club op zijn website weten. “Als kapitein had hij een groot aandeel in de sterke band tussen spelers en fans. We wensen hem in de rest van zijn loopbaan het beste.”

De 37-jarige Terry nam vorige zomer na 22 jaar afscheid van Chelsea. De verdediger maakte eind 1998 zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit Londen. Hij groeide uit tot steunpilaar, aanvoerder en clubicoon en speelde 690 officiële wedstrijden voor de Blues. Terry veroverde vijfmaal de Premier League-titel en won in 2012 de Champions League en het jaar nadien de Europa League. Dit seizoen speelde hij in totaal 36 wedstrijden voor Aston Villa.