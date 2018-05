Onze reporters streden een maand (min of meer) tegen plastic. Deze lessen trokken ze

Een maand lang hebben meer dan 11.000 Vlamingen en meer dan 300 organisaties geprobeerd zo veel mogelijk plastic uit hun leven te bannen, in het kader van de actie ‘Mei Plasticvrij’. Twee van onze reporters deden ook mee, elk op hun eigen manier. Annelies Roose probeerde zónder plastic te leven, Kristof Simoens deed zijn best om te minderen. Een derde, Tommy Huyghebaert, deed niets: hij was benieuwd naar hoe snel zijn stapel zou groeien. Donderdag zit hun taak erop. Tijd voor enkele lessen.