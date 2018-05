Bij AA Gent geraakte hij (door blessureleed) niet verder dan de beloften maar Panama rekent op WK wel op José Rodriguez

AA Gent-belofte José Rodriguez (19) zit in definitieve selectie van 23 spelers van Panama voor het WK in Rusland. Zijn collega-Buffalo Ricardo Avila (21) niet. Op 18 juni in Sochi spelen de Rode Duivels tegen deze voetbaldwerg.

Zware knieblessure

De selectie is opvallend want bij AA Gent geraakte rechtermiddenvelder Rodriguez niet verder dan de beloften. Hij speelde nog geen minuut voor het eerste elftal maar keerde dan ook nog maar net terug van een dubbele knieoperatie: in maart vorig jaar scheurde hij tijdens een interland met een jeugd­selectie de kruisband van zijn rechterknie. Net als de bondscoach geloven ze bij AA Gent nog steeds erg in zijn capaciteiten en verwachten ze enorm veel van hem.

