Vlucht richting Schiphol maakt noodlanding omdat één passagier te hard stinkt: “Meerdere mensen moesten overgeven”

De Transavia-vlucht van Gran Canaria naar Schiphol heeft dinsdagavond een gedwongen tussenstop moeten maken in het Portugese Faro. Eén passagier stonk zo hard dat “meerdere andere reizigers ziek werden en moesten overgeven”, zo meldt de Belg Piet Van Haut, die ook op de vlucht zat.

Een Boeing 737 van de Nederlandse lowcostluchtvaartmaatschappij Transavia vertrok dinsdagavond om iets na 19 uur (plaatselijke tijd) vanop het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria en zette koers richting de luchthaven van Schiphol (Amsterdam).

De Belgische passagier Piet Van Haut. Foto: *

Al snel bleek er een probleem op het vliegtuig. “Toen ik op de vlucht stapte, merkte ik het meteen”, aldus Piet Van Haut. “Je zag het aan de gezichten van de andere patiënten ook. Eén man, die zich al achteraan in het vliegtuig bevond, stonk zo hard dat iedereen naar een handdoek of doekje greep om voor de neus te houden.”

“Uur op de toiletten opgesloten”

Het vliegtuig steeg toch op, maar omdat de stank echt niet te harden was - meerdere mensen werden onwel en moesten overgeven - werd er geen eten en drinken geserveerd op de vlucht en werd de man in kwestie eerst een uur lang opgesloten in een van de toiletten. “Maar ook dat hielp niet”, aldus Van Haut. “Ik hoorde rond me iemand zeggen dat de stank erger was dan die van een lijk dat al een maand in ontbinding was. Een gigantische stank.”

De gezagvoerder besloot dat de situatie zo ernstig was dat hij een noodlanding “omwille van medische redenen” zou maken in Faro. Daar werd de man onder dwang van de politie uit het vliegtuig gehaald en vervolgens weggebracht in een ziekenwagen. “Dan hebben ze eerst een schoonmaakploeg laten langskomen om het hele vliegtuig te reinigen. Pas dan konden we de vlucht voortzetten. Uiteindelijk kwamen we ruim twee uur te laat in Amsterdam aan.