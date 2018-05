Dodelijke bacterie rukt op in Nederland: dit jaar al 11 doden en 57 ernstig zieken

Nederland lijkt af te stevenen op een recordaantal besmettingen met de meningokokbacterie, die hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken. Dit jaar zijn er al 57 ernstig zieke mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 11 zijn gestorven.

Sinds 2002 worden peuters van 14 maanden in Nederland ingeënt tegen meningokokken type C en tot 2015 was de meningokokbacterie daardoor relatief zeldzaam. Er kwamen ongeveer vier besmettingen per jaar voor, maar niemand overleed. Tegenwoordig komen besmettingen met de andere types van de bacteriën steeds vaker voor.

De cijfers zijn opmerkelijk: terwijl er in de eerste vier maanden van 2017 27 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, zijn dat er dit jaar al 50. En het aantal doden in de eerste maanden van dit jaar evenaart nu al het totaal van 2017. Waar voordien vooral ouderen getroffen werden, worden nu ook kinderen ziek. Zo overleed vorige week nog een 14-jarig meisje aan meningokokken. Een 23-jarige vrouw lag vier dagen in coma en verloor haar onderbenen.

Vooral type W lijkt aan een opmars bezig, en daarom werd het huidige vaccinatieprogramma in Nederland uitgebreid: vanaf 2018 worden peuters niet alleen ingeënt tegen meningokokken type C, maar ook tegen de types A, W en Y. Bovendien worden ook tieners tussen 12 en 14 jaar vanaf nu gevaccineerd. Baby’s en tieners vormen immers de grootste risicogroep.

Besmettelijk

De meningokokbacterie zit bij ongeveer 10 procent van de mensen in de neus- en keelholte. De meesten worden er niet ziek van, maar in sommige gevallen komt de bacterie terecht in het bloed of de hersenen. Dan kan de besmetting leiden tot een bloedvergiftiging of een hersenvliesontsteking. Waarom de een ziek wordt en de ander niet, is niet geweten. Wellicht speelt een verminderde weerstand een grote rol.

De bacteriën kunnen overleven in kleine druppeltjes, waardoor een besmet persoon iemand anders kan besmetten door te hoesten, te niezen of soms zelfs gewoon te spreken. De ziekte begint vaak heel onschuldig, met symptomen die doen denken aan een griepje. Patiënten krijgen hoge koorts, met extra symptomen zoals braken, hoofdpijn of diarree. Bij hersenvliesontsteking komt daar een stijve nek bij en bij bloedvergiftiging donkerrode niet-wegdrukbare vlekjes op de huid.

Bij klachten moeten patiënten direct contact opnemen met hun huisarts, want de ziekte kan zeer snel verlopen. Het aantal sterfgevallen ligt met 15 procent erg hoog en veel mensen houden er blijvende schade, zoals hersenschade of geamputeerde ledematen, aan over. De behandeling, die gebeurt met antibiotica, moet bijna altijd in het ziekenhuis gebeuren.

Geen reden tot paniek bij ons

“In België moeten we ons niet meteen zorgen maken voor een dergelijke epidemie”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “We houden de situatie in de gaten, maar er is voorlopig geen reden tot bezorgdheid of paniek.” Volgens cijfers van Sciensano werden in de eerste drie maanden van 2018 34 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er slechts drie meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en daar was geen enkel overlijden bij.

Momenteel zit enkel de vaccinatie tegen meningokokken type C in het standaardschema en is een inenting tegen type B mogelijk op vraag. “In België wordt er niet gevaccineerd tegen het type W en dat is zeker nog niet nodig. We volgen de situatie in Nederland op de voet en kunnen dan op termijn overgaan tot vaccinatie, mocht dat nodig zijn”, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.