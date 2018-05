Usain Bolt traint opnieuw mee met voetbalploeg... in Noorwegen

Usain Bolt heeft zijn droom om te voetballen nog steeds niet opgegeven. De voormalige koning van de sprint (31) traint dezer dagen mee met de Noorse ploeg Stromsgodset. Het gaat echter (nog steeds) niet over de start van een nieuwe carrière als profvoetballer: hij wil gewoon opnieuw wat trainen voor een liefdadigheidswedstrijd op 10 juni.

In februari zette Bolt de ganse wereld al op het verkeerde been door te verkondigen dat hij een voetbalploeg had gevonden. Dat bleek toen het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns te zijn, waar hij echter enkel zou meetrainen voor de benefietwedstrijd voor UNICEF op 10 juni op Old Trafford. En dat is meteen ook de reden waarom hij nu opnieuw aansloot bij een voetbalploeg, die uiteraard niet toevallig eveneens wordt gesponsord door Puma...

Woensdagochtend voor de training werd Usain Bolt voorgesteld aan de stomverbaasde spelers van Stromsgodset. De marketingmanager van Stromsgodset, Rune Marthinsen, bevestigde dat niemand op de hoogte was: “In april was er een eerste contact en sindsdien is er veel heen en weer gegaant. Het was heel spannend en heel geheim. De coach was vanaf dag één positief en enthousiast. Het is echter onwerkelijk dat Bolt hier nu daadwerkelijk is. We zijn ongelooflijk trots.”

“We hadden aan de spelers gezegd dat er een speler zou komen testen en dat hij verdomd snel was. Toen ging de deur open en kwam Bolt binnen. Het was een schok voor hen, ze konden het niet geloven. Hij is één van de grootste atleten aller tijden en natuurlijk kunnen we veel van hem leren. Zijn aanwezigheid zal ongetwijfeld een grote inspiratiebron zijn voor spelers, coaches en de hele club.”

