Bewijst Lukaku tijdens het WK dat hij inderdaad de compleetste spits ter wereld is?

Vorig jaar zei Romelu Lukaku onomwonden: “Ik wil de beste spits ter wereld worden.” Zoals Pep Guardiola zei over De Bruyne dat die net naast de tafel van Messi mag zitten, misschien mag Lukaku op het WK al aan de tafel van Lewandowski en co? Zijn cijfers van afgelopen seizoen naast die van de topspitsen straks in Rusland bewijzen wel: hij komt er dicht bij. Coach Martinez noemt Big Rom alvast “misschien wel de compleetste nummer 9 van de wereld.”