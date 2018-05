Republikeinse ‘posterboy’ stapt op na schandaal te veel: affaire met kapster bleek lang niet het ergste op zijn kerfstok

Eric Greitens, de gouverneur van Missouri, heeft zijn ontslag aangekondigd. De rijzende ster van de Republikeinse partij - volgens velen was hij een toekomstig presidentskandidaat - ziet zijn politieke carrière de mist ingaan door een seksschandaal. Dat hij er een minnares op nahield, was op zich zo erg nog niet. Maar daar bleef het niet bij...

Na amper zeventien maanden als gouverneur van Missouri ziet Greitens zich nu gedwongen om een stap opzij te doen. “De afgelopen maanden waren heel moeilijk voor mij, voor mijn familie, mijn team, mijn vrienden en voor alle mensen die ik graag zie”, aldus de 44-jarige Republikein op een persconferentie dinsdag. “Deze beschuldigingen zijn bedoeld om een ongelooflijke druk uit te oefenen op mij en mijn familie. Een heksenjacht.”

Tot enkele maanden geleden zag het er nog zo goed uit voor de man. Voor de buitenwereld leek hij niet alleen het perfecte gezinnetje (Greitens is getrouwd en heeft twee zoontjes) te hebben, hij was ook een rijzende ster in de Republikeinse partij. Hoewel hij nog redelijk nieuw was aan het politieke firmament, zagen velen in hem al een toekomstige presidentskandidaat. Een man met een duidelijke visie. Een posterboy.

Affaire met kapster

In januari van dit jaar kwam er echter een eerste barstje in dat perfecte imago toen bekendraakte dat Greitens een buitenechtelijke affaire had gehad met zijn kapster. De man van de kapster had in maart van 2015 stiekem een video-opname gemaakt van het moment waarop de vrouw de affaire bekent.

De affaire leidde tot een uitgebreider onderzoek en intussen is de kapster voor een onderzoekscomité van het Huis van Afgevaardigden verschenen. Daarin vertelde ze over een van haar ontmoetingen bij Greitens thuis. “Hij zou me tonen hoe je een perfecte pull-up moet doen. Ik dacht eerst dat het om een sexy trainingssessie zou gaan, maar eens we in zijn kelder aankwamen, plakte hij mijn handen vast aan ringen die boven mijn hoofd hingen. Hij begon me uit te kleden en me overal te kussen. Zonder mijn toestemming.”

“Kleine hoer”

Daar bleef het niet bij. “Toen zag ik een flits en hoorde ik een klik. Alsof hij een foto nam met zijn smartphone”, aldus de vrouw. Vervolgens sprak Greitens haar toe. “Vermeld mijn naam tegen niemand. Als je het toch doet, dan zal ik deze foto’s overal verspreiden. Ze zullen echt overal zijn en dan zal iedereen weten wat voor een kleine hoer je wel bent.”

Foto: AP

Greitens bekende de affaire wel, maar bleef ontkennen dat hij de vrouw tegen haar zin tot seks had gedwongen of dat hij haar afgeperst zou hebben. “Ik heb niets illegaals gedaan”, zei hij. Eind februari werd hij officieel aangeklaagd wegens schending van de privacy, maar die aanklacht werd begin deze maand verworpen. Greitens bleef volhouden dat hij zou aanblijven als gouverneur, maar zowel bij de Democraten als binnen zijn eigen partij weerklonk de vraag of dat wel mogelijk was, steeds luider.

Daarom werd in maart de onderzoekscommissie opgestart. Niet alleen om de kapster te verhoren, Greitens werd intussen ook beschuldigd van een ander misdrijf. Hij zou de lijst van donoren van zijn liefdadigheidsinstelling voor veteranen op illegale wijze hebben gebruikt om fondsen te werven voor zijn verkiezingscampagne in 2016. Iets wat hem een slordige twee miljoen dollar zou hebben opgebracht.

Impeachment

Het parlement van Missouri - met een meerderheid Republikeinen - begon enkele dagen geleden te overleggen of het niet nodig was om een ‘impeachment’-procedure (om Greitens af te zetten) op te starten. Een bevoegd comité had Greitens maandag opgeroepen om te komen getuigen, maar de 44-jarige hield de eer aan zichzelf. Dinsdag kondigde hij zijn ontslag aan. Hij wordt opgevolgd door de Republikein Mike Parson.