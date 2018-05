Duitse politie schiet man dood na mesaanval op trein

De Duitse politie heeft woensdagavond de dader van een mesaanval op een trein doodgeschoten. Bij de aanval in de trein, die in het station van Flensburg stond, raakten twee gewonden.

De intercitytrein was woensdag vertrokken in Keulen om dan via Hamburg richting Flensburg te rijden. De dader zou volgens de Duitse krant Bild rond 19 uur eerst geprobeerd hebben om een agente aan te vallen, maar zou later zelf door de politie zijn doodgeschoten. Er zouden ook twee gewonden gevallen zijn, onder wie één zwaargewonde.

Het station is in een wijde omgeving afgesloten.