Brandweer redt onfortuinlijke slechtvalk van toren in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Het RED-klimteam van de Hulpverleningszone Waasland heeft woensdagavond een jonge slechtvalk van een toren op de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas gered.

De roofvogel was met de ring die rond zijn poot zit achter een lei blijven haken en kon geen kant meer uit. De reddingsoperatie nam ruim twee uur in beslag. Na afloop werd de slechtvalk voor verzorging overgebracht naar het vogelopvangcentrum in Kieldrecht.

De roofvogel werd nog maar onlangs geringd door Vogelbescherming Vlaanderen tijdens een groot evenement voor schoolkinderen in en rond de Onze-Lieve-Vrouwkerk. In de toren bevindt zich ook de nestkast van de slechtvalkenfamilie.