Ontwikkelaar trekt game over schietpartij op school terug, maar niet door het protest van nabestaanden

Het gameplatform Steam zal de controversiële game ‘Active Shooter’ niet publiceren. De game voor de computer werd nog door niemand gespeeld, maar haalde zich de woede van veel Amerikanen op de hals omdat het een schietpartij op een school simuleert. De game zal niet verschijnen, al heeft dat op het eerste gezicht niets te maken met het emotionele protest van Amerikanen die hun geliefden verloren bij ‘school shootings’.

De game ‘Active Shooter’ speelt zich af in een school waar een schietpartij aan de gang is. De speler kan de rol spelen van agent die de wilde schutter moet uitschakelen of de dader zelf die probeert om alle scholieren en agenten te vermoorden.

Klanten van de online gamewinkel Steampowered konden vanaf 6 juni de game kopen. Het thema van de game, een zogenaamde school shooting, maakte echter zoveel reacties los na de recente schietpartijen op scholen in Miami en Santa Fe, dat de familieleden van de overledenen er alles aan deden om de publicatie van ‘Active Shooter’ te verhinderen.

“Geld verdienen is voor sommigen belangrijker dan menselijkheid”

Moeder Stephanie Robinett was de eerste die zich engageerde. Op 25 mei startte ze een online petitie. Met behulp van de hashtag NotAGame op Twitter werd de petitie massaal gedeeld. Op dit moment ondertekenden 185.000 Amerikanen de petitie om de game van Steam te halen. Robinett maakte van de actie ineens gebruik om andere uitgevers van games aan te zetten om ‘Active Shooter’ zeker niet aan te bieden. Ze kreeg voor haar campagne de steun van nabestaanden van de schietpartijen.

Debbi Hixon verloor haar man in de schietpartij in Florida. “Verschrikkelijk dekt de lading niet”, zegt ze over de game aan CNN. In hetzelfde interview wijst ze met beschuldigende vinger naar Valve en de ontwikkelaar van de ‘Active Shooter’. “Geld verdienen is voor sommigen belangrijker dan menselijkheid.”

Help spread the word @MomsAgainstGam, @sandyhook, @MomsDemand! Share and RT my @change petition agains the new School Shooting Vid Game! so @ValveCorp doesn't publish it! pic.twitter.com/NHohke2A2o — Stephanie Robinett (@StephLRobinett) 27 mei 2018

Ontwikkelaar is een opportunistische trendhopper

Valve bleef lange tijd onbewogen door de eisen van de activisten, maar besloot in de nacht van dinsdag op woensdag om ‘Active Shooter’ toch uit de winkel te verwijderen. Maar daar had het bedrijf zo zijn eigen redenen voor.

Een medewerker van Valve vertelde aan de technologiewebsite Motherboard dat de ontwikkelaar de regels van het platform overtrad. “De ontwikkelaar is een Rus die zich Ata Berdiyev noemt. Hij werd eerder al onder een andere naam van ons platform verwijderd.”

Berdiyev zou een pure opportunist zijn die op eender welke trend sprong. Zo maakte hij in het verleden games als Fidget Spinner Simulator en Piccled Ricc . Voor die laatste game gebruikte Berdiyev de figuren uit de populaire animatieserie Rick & Morty en hield geen rekening met de eigendomsrechten.

De controverse rond ‘Active Shooter’ leidde er toe dat Berdiyev opnieuw ontmaskerd en weggestuurd werd. Maar het waren Berdiyev’s overtredingen uit het verleden die hem de das omdeden, niet de eisen van de actievoerders. “We zullen binnenkort het debat aangaan over welke games op Steam thuishoren qua inhoud”, vertelde de Valve-medewerker aan Motherboard.

Zo was het vroeger ook

De reacties op ‘Active Shooter’ waren te verwachten vanuit het standpunt van de nabestaanden. Het is niet de eerste keer dat een game van een kleine, obscure gamestudio zoveel teweeg brengt.

Foto: Danny Ledonne

Dat weet ook de Amerikaanse gameontwikkelaar Danny Ledonne, die de controverse rond ‘Active Shooter’ op de voet volgde. Ledonne kwam zelf in 2005 in een storm van kritiek terecht toen hij ‘Super Columbine Massacre RPG’ uitbracht. Met dat computerspel toonde Ledonne hoe de schietpartij in Columbine High School verliep en wat de motivatie was van Eric Harris en Dylan Klebold om 13 medestudenten in koelen bloede neer te schieten.

“Games zoals ‘Active Shooter’ zijn niet nieuw”, zegt Ledonne. “20 jaar geleden prutsten gamers al met hun computerspelletjes om ze aan te passen. Destijds werden bijvoorbeeld de levels en monsters uit de populaire game DOOM veranderd in klaslokalen gevuld met leerlingen en leerkrachten.”

De verschillen tussen ‘Active Schooter’ en de game die Ledonne uitbracht zijn groot. Zo koos Ledonne ervoor om zich te focussen op één specifieke gebeurtenis en het menselijke verhaal dat daaraan verbonden is. Terwijl in ‘Active Shooter’ (volgens de trailers en de info op de productpagina) een naamloze persoon in een onbekende school rondloopt met als enig doel mensen dood te schieten.

Foto: Super Columbine Massacre RPG

Ondanks de verschillen neemt Ledonne het op voor ‘Active Shooter’. “Active Shooter werd in de ban geslagen voordat iemand de kans kreeg om het spel te beoordelen op zijn inhoud of uitvoering. De game werd -waarschijnlijk- gemaakt voor gamers die vooral entertainment en afleiding zoeken.” De gameontwikkelaar is verontrust over de manier waarop ‘Active Shooter’ gecensureerd werd. “Het kan niet dat dit soort massahysterie bepaalt welke games wij wel of niet mogen uitproberen.”

Ledonne vind het spijtig dat er weinig veranderd is sinds 2005. “Het grote publiek ziet games nog steeds niet als complexe, interactieve media maar nog steeds als hersenloos entertainment. Hoewel ‘Active Shooter’ naar alle waarschijnlijkheid gewoon dat laatste was, toont het dat videogames niet op gelijke voet staat met andere vormen van media. Games worden veel sneller bekritiseerd en gecensureerd.”